Les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus dans un immeuble à logements de la rue des Ormes, à Amos.

Sur les lieux, ils ont saisi une centaine de comprimés de méthamphétamine, du cannabis, plus de 600 $ et le matériel nécessaire à la coupe et à la vente de stupéfiants.

L'homme a été libéré et devra comparaîte ultérieurement. Il pourrait faire face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.

L'enquête avait été lancée il y a quelques mois grâce à des informations du public.