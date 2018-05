Dans leur communiqué, les organisateurs des Francos entendent assurer « un party mémorable » avec ces 150 spectacles gratuits, annoncés plus d'un mois après la programmation en salle. Sur la scène Bell, Alaclair Ensemble, Kevin Parent, Marjo ou encore Patrice Michaud prendront part aux festivités, en plus des Lapointe, Pelgag et Bélanger.

Artistes familiers des Francos, Alfa Rococo, le duo malien Amadou et Mariam, Damien Robitaille, La Chicane et Vincent Vallières sont de retour avec des spectacles prévus sur la scène Loto-Québec. Ludovick Bourgeois y fera pour sa part ses premiers pas en solo, lui qui avait accompagné son père aux Francos 2015.

David Bussières et Justine Laberge (Alfa Rococo) Photo : Coyote Records/John Londono

Avec cette programmation extérieure, le festival entend mettre tous les genres musicaux à l’honneur. Le rock de Mordicus, Dan Bigras et Gazoline répondra au rap de Monk.E, Souldia et Josman, pendant que l’électro se fera sa place, notamment avec Rive, Debbie Tebbs, tout comme le folk (Maude Audet et Catherine Durand).

Le chanteur Dan Bigras Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

La semaine passée, les Francos de Montréal avaient annoncé que deux spectacles hommages à Jacques Higelin et à Luc Plamondon feraient office de conclusion musicale, le 17 juin.