Un texte d'Isabelle Damphousse

L’objectif du programme de francisation offert par la Commission scolaire des Phares est d’aider les nouveaux arrivants à apprendre le français, mais aussi à se familiariser avec la culture québécoise.

Le Centre de formation de Rimouski-Neigette pour l’éducation des adultes, le CFRN, compte sept classes de francisation. L’école secondaire Paul-Hubert et l’école primaire de l’Estran ont respectivement une classe de francisation pour les enfants.

L’apprentissage du français est une aventure familiale pour bien des immigrants nouvellement arrivés en sol québécois.

Des parents nous ont confié que leurs enfants sont souvent d’une aide précieuse puisqu’ils apprennent rapidement la langue.

« Si mes parents ont de la difficulté, puis ils veulent que je les aide, je les aide » raconte tout bonnement Shamoun Shamoun, réfugié originaire de la Syrie

Les enseignants en francisation à Rimouski doivent, avec très peu de matériel pédagogique, se réinventer chaque jour pour s’adapter aux besoins de cette clientèle.

Les élèves ont des bagages de vie et des parcours scolaires différents. Certains ne sont pas allés à l’école depuis très longtemps. « Ça demande une adaptation, ils ont chacun leur rythme, mais on attend d'eux qu'ils progressent d'un niveau chaque semaine », explique Marie-Hélène Gagnon, qui enseigne aux adultes.

Les enseignants ne peuvent pas traduire dans une autre langue pour être compris puisque les élèves parlent tous des langues différentes.

Dans la classe de Marie-Hélène Gagnon, les élèves sont originaires de la Syrie, de l’Algérie, du Maroc, de la République démocratique du Congo et de la Colombie. Ils parlent donc l’espagnol, l’arabe et le swahili.