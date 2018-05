Un texte d’Alix-Anne Turcotti

Mike Mckenzie a affirmé qu'il y a des écarts de financement entre les services publics québécois et les services autochtones, notamment en ce qui concerne la sécurité publique et la santé.

Cette situation aurait mené le conseil de bande Uashat-Maliotenam à combler des déficits annuels de 500 000 à 700 000 dollars, pour les services de police, selon lui.

Ça fait en sorte que les membres de la communauté [ont] accès à de moins bons services parfois. Mike McKenzie, chef de Uashat-Maliotenam

Le chef de Uashat-Maliotenam a présenté les défis auxquels une communauté autochtone doit faire face lorsqu'elle doit conclure des ententes avec les deux paliers de gouvernement. Il a cité en exemple le cas des familles d’accueil autochtones de la Côte-Nord pour les services de jeunesse, qui étaient moins bien rémunérées à une époque, parce que le dossier était géré par le gouvernement fédéral.

« Il aura fallu plus d’un an pour solutionner le problème amenant le fédéral, la province et les Premières Nations à appliquer la norme provinciale partout au Québec », a-t-il rapporté.

Des paroles aux actes demande Mike Mckenzie

Mike Mckenzie espère que l’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics mèneront à de vrais changements pour les Premières Nations.

J’espère que les Premières Nations seront impliquées quand vous allez donner votre mémoire. Mike Mckenzie, chef de Uashat-Maliotenam

Il a rappelé que plusieurs enquêtes avaient eu lieu pour améliorer la qualité de vie aux autochtones, en vain, selon lui.

« On a eu ici le rapport du coroner Lefrançois concernant l'enquête sur cinq suicides et puis encore aujourd’hui, il n'y a pas eu vraiment de discussion avec le gouvernement du Québec ».

Le président de la Commission d’enquête, Jacques Viens, a remercié le chef pour son témoignage « éclairant ». Il a rappelé que les réalités étaient différentes d’une communauté à l’autre au Québec et qu’il était important que les autorités politiques en soient conscientes.