Son prince et esclave Papaguy, Mamanie et le chien Attaque n’auront qu’à bien se tenir devant la répartie que conférera l’animation à la gamine. Bébéatrice abordera des thèmes aussi diversifiés que le féminisme, la mort et la maladie dans 20 capsules d’environ 5 minutes.

Cette petite princesse à la langue bien pendue s’inspire de la fille de l’animateur Guy A. Lepage, qui d’ailleurs prêtera sa voix au personnage de PapaGuy.

Guy A. Lepage, Mélissa Désormeaux-Poulin et Guillaume Lambert seront les voix de PapaGuy, de Mamanie et du grand frère Théo. Photo : Radio-Canada/Arcouette & Co.

Bébéatrice (Élia St-Pierre) donnera la réplique à Guillaume Lambert (l’intouchable grand frère Théo), Mélissa Désormeaux-Poulin (Mamanie) et Muriel Dutil (Grand-maman Suzanne).

La série web sera redécoupée en quatre épisodes pour ICI Radio-Canada Télé en décembre.