« C’est avoir un impact minime. Les choses simples comme rester sur les sentiers, ne pas prendre de raccourcis qui peuvent causer de l’érosion, explique l’auteur du livre, Stephen Hui. Faire de la randonnée en petits groupes au lieu de groupes plus larges parce que ça permet de minimiser l’impact. Ne pas jeter les déchets. »

Son livre, 105 Hikes In and Around Southwestern British Columbia, décrit 105 sentiers de toutes difficultés à emprunter dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

M. Hui espère motiver les gens à faire attention quand ils marchent dans la nature. Il s'inquiète notamment des sentiers populaires comme celui de Quarry Rock à North Vancouver.

« C’est de la folie tous les week-ends. On voit beaucoup d’érosion. Le sentier est usé et glissant parce qu’il a perdu de son frottement. Il est entassé, boueux », explique M. Hui.

« L’expérience est peut-être moins dans la nature que ce à quoi les gens s’attendent », constate-t-il.

Le livre de Stephen Hui sera officiellement lancé le 26 mai 2018. Photo : Radio-Canada

Selon lui, pour chaque sentier ultra-populaire comme Quarry Rock, il y a une randonnée voisine presque inoccupée.

Le mont Elsay derrière le mont Seymour, la montagne Goat derrière la montagne Grouse et le lac Conflict près de Whistler sont parmi les sentiers qu'il préfère pour éviter les foules.

L’auteur ajoute qu’avec la saison des feux de forêt qui approche, les randonneurs doivent en plus veiller à ne pas entrer dans des zones interdites et ne pas fumer sur les sentiers afin d'éviter les risques d'incendie.