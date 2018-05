Un texte de François Vigneault

Le feu a détruit une maison, un hangar et une grande partie d'un commerce de motos, de véhicules tout-terrain et de tondeuses.

Les vents forts ont compliqué le travail des brigades d'incendie de la région alors que le feu s'est propagé dans les bois pour détruire environ cinq acres de forêt.

Les pompiers de Sainte-Anne ont eu l'aide de ceux de Robertville, d'Allardville et de New Bandon, en plus d'une équipe du ministère des Ressources naturelles et de deux avions-citernes.

Eudore Allain et Jean-Claude Carpentier habitent non loin de l'endroit où le feu a fait rage. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Jean-Claude Carpentier habite tout près de la propriété incendiée.

« Quand on s'en est aperçu, c'est une boucane noire qui sortait de là puis ça allait de tous les côtés parce que le vent tournait là. On a eu peur », explique-t-il.

Il n'a pas eu à évacuer sa résidence, mais il y songeait de plus en plus.

« On a commencé à paqueter un petit peu pour se préparer puis on attendait là. J'avais un truck ici, un petit camion là. »

Un autre citoyen, Eudore Allain, se console à l'idée que le feu n'a pas fait de victimes et que sa maison et sa terre à bois ont été épargnées.

« J'étais inquiet pas mal de faire brûler la place, c'est dangereux », lance-t-il.

La police a dû fermer la route 134 pendant plusieurs heures et la circulation a été détournée vers la route 8. Les derniers foyers d'incendie ont été éteints mardi. Le bureau du prévôt des incendies poursuit son enquête.