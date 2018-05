Le service est offert dans certains pays d’Europe depuis mercredi en raison de l’entrée en vigueur imminente du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne. Ce règlement oblige les entreprises du web à mettre en place des mesures de protection des données des internautes.

Apple a toutefois indiqué qu’elle compte étendre son service de consultation des données personnelles au reste du monde d’ici la fin de l’année.

La nouvelle plateforme d’Apple permet de télécharger une archive des données détenues par l’entreprise, à l’image de services similaires offerts par Facebook et Google. Ces données peuvent avoir été récoltées par toutes sortes d’appareils et de logiciels d’Apple, dont les ordinateurs Mac, les téléphones iPhone, iTunes, l’App Store et Safari.

Les personnes qui choisissent de consulter leur archive personnelle pourraient devoir attendre jusqu’à deux semaines avant que celle-ci soit compilée et prête à être téléchargée.

Les Canadiens devront patienter avant de pouvoir accéder au service d’archives, mais le site leur permet déjà de corriger certaines données, de désactiver leur compte et d’effacer toutes les informations colligées par Apple.

La désactivation du compte suspend l’utilisation des données par les applications d’Apple, ce qui signifie que iMessage, iCloud, FaceTime ou d’autres services deviennent inaccessibles pendant la période de désactivation. Il est possible de réactiver le compte à tout moment en retournant sur le site de données et de confidentialité d’Apple.