Un texte d'Émile Duchesne

Une tuberculose non contagieuse a été diagnostiquée chez un enfant de moins de cinq ans à Maliotenam, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Dans un communiqué, le CISSS affirme qu'habituellement, les enfants de moins de 10 ans ne transmettent pas cette infection.

La direction de la santé publique de la Côte-Nord cherche donc à identifier une personne qui pourrait être la source de la contagion.

Le CISSS rappelle les symptômes de la tuberculose, soit une toux de plus de trois semaines, de la fièvre et des sueurs nocturnes, une grande fatigue et une perte de poids et d'appétit. Le CISSS demande à la population d'être vigilant et de se présenter à l'hôpital si ces symptômes apparaissent.

Plus de détails suivront

Avec les informations de William Phénix