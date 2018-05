La GRC prévient les citoyens de la région d’Annapolis près de Windsor, en Nouvelle-Écosse, de faire preuve de vigilance. C’est dans ce secteur que Eddie Matthew Henshaw habitait avant son incarcération.

L’homme de 45 ans a notamment été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, de voies de fait et d’agression sexuelle sur une mineure. Ses antécédents judiciaires remontent à 1993.

En avril 2017, la Commission des libérations conditionnelles du Canada avait refusé de libérer Henshaw avant le terme de sa peine de 32 mois de prison, estimant que le risque de récidive était trop élevé.

Agression sur mineure

La Commission des libérations conditionnelles avait retenu une agression sexuelle commise sur une enfant pour motiver sa décision.

Henshaw avait piégé une jeune fille en lui proposant de la raccompagner chez elle. Il l’avait plutôt conduite dans un endroit isolé où il l’avait déshabillée, puis agressée.

La Commission s’était aussi appuyée sur un autre incident qui révélait les comportements sexuels dangereux de Henshaw.

L’homme était entré par effraction dans la résidence d’une femme afin de se glisser auprès d’elle dans son lit, contre son gré. La femme avait refusé de porter plainte contre Henshaw.

Conditions de libérations

Même si les autorités carcérales ne peuvent pas garder Henshaw derrière les barreaux, sa remise en liberté est soumise à des conditions.

Henshaw ne pourra pas entrer en contact avec quiconque âgé de moins de 16 ans et il devra éviter les parcs, les écoles et tout autre secteur fréquenté par des enfants. Il lui sera également interdit de posséder des armes et il devra s’abstenir de drogue et de l’alcool.

Malgré les conditions de libération strictes, la GRC préfère agir en prévention. « Les renseignements fournis visent à aviser les membres du public de sa présence dans notre collectivité, afin que des mesures préventives puissent être prises », lit-on dans la notification de la GRC.



D'après les informations de Blair Rhodes