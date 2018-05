Un texte d'Axel Tardieu

M. Mbaye a fait une courte apparition, mercredi matin, lors d’une séance au palais de justice d’Edmonton.

Anwar Jarrah, son nouvel avocat choisi par sa famille, a demandé de repousser l'audience au 20 juin afin d’avoir plus de temps pour rassembler les éléments de l’enquête.

« Une folie jeune femme, joyeuse et timide »

Un membre de la famille de la victime, qui préfère pour l’instant garder l’anonymat, était également présent dans la salle. Il a fait le déplacement du Sénégal quelques jours après le drame.

« J’étais choqué quand j’ai appris le meurtre par téléphone le lendemain des faits », a-t-il confié après la séance à Radio-Canada. « Elle [Bigué Ndao] était une jolie jeune femme, joyeuse et timide. Je n'aurais jamais pu penser que son ex-mari, un Sénégalais en plus, puisse la tuer. C'est inédit et extrême pour notre culture ».

Ce proche a fait le déplacement pour rencontrer l'inspecteur de police responsable de l’affaire et pour assister aux audiences. Il compte également voir avec les services à l’enfance les possibilités légales quant au futur des deux filles de la victime.

Pour comprendre et soutenir

« Je suis ici pour comprendre pourquoi c'est un crime de second degré, pour comprendre la procédure judiciaire et soutenir les enfants », a-t-il ajouté.

Il s’est montré très reconnaissant de l’aide apportée par la communauté sénégalaise d’Edmonton qui a pris sous son aile les deux filles et qui a lancé une campagne de financement pour les funérailles prévues au Sénégal. « En arrivant au Canada, j'ai trouvé en eux une famille qui m'a aidé dans les démarches », explique-t-il.

Je remercie infiniment la communauté sénégalaise d'Edmonton qui a fait tout ça par humanité, pas par publicité Un membre de la famille de la victime Bigué Ndao

Poignardée à Strathearn

Âgée de 33 ans lors des faits, Bigué Ndao était bénévole au Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta. Elle a été retrouvée poignardée dans le quartier de Strathearn, au sud-est d'Edmonton.

L’accusé, 41 ans, risque jusqu’à 25 ans de prison.