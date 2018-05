Au plus fort de la panne, mercredi après-midi, plus de 6000 foyers était privés de courant dans le sud du Nouveau-Brunswick. La majorité des résidences touchées se trouvaient dans la région de Fredericton.

Plus de 4300 foyers ont été touchés dans la grande région de Fredericton, mercredi à 16 h 30. ce chiffre était descendu à environ 300 vers 20 h 30.

Dans la région de Carleton, le nombre de panne atteignait 1000 clients en après-midi, mais était de tout juste au dessus de 250, en soirée.

Mercredi après-midi, Environnement Canada a émis un avertissement d’orages violents pour les régions de Saint-Jean, de Sussex et le parc Fundy, ainsi que Moncton et le sud-est de la province.

Des orages violents ont produit des vents soufflant en rafales et des pluies torrentielles par endroits.

« Les gros vents qui ont frappé la province aujourd’hui sont responsables, car les branches touchent les lignes », explique le porte-parole d’Énergie NB, Marc Belliveau.

« On a plus de 20 équipes qui sont sur le terrain pour essayer de rebrancher et ça va mieux maintenant, car le vent s’est calmé depuis cet après-midi. »

La plupart des foyers avaient retrouvé le courant en début de soirée, selon Énergie NB.