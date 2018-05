Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

La plupart des gens sont « vraiment surpris » quand Adanna Denys-Peters, une élève de 12e année, leur explique qu’elle est la seule finissante de l'école La Source, à Shilo au Manitoba.

Unique élève de son niveau depuis la 6e année, elle s’est depuis longtemps habituée à sa situation.

« Je suis fière d’être une élève tellement indépendante dans mon école et la francophonie est importante pour moi », confie-t-elle.

Zachary Carrière, Joseph Drouin, Benjamin Bruce et Simone Mckay sont les finissants de l'École communautaire Aurèle-Lemoine, à Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Patricia Bitu Tshikudi

Mais Adanna Denys-Peters n’est pas la seule dans cette situation. À l'école communautaire Aurèle-Lemoine, ils sont quatre à obtenir leur diplôme cette année.

C'est un petit peu différent d’avoir une classe tellement petite comparée avec les autres écoles parce qu’eux autres, ils ont ces grands bals avec presque 100 élèves. Joseph Drouin, finissants École communautaire Aurèle-Lemoine à Saint-Laurent

Parmi les 15 écoles secondaires de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), sept comptent moins de cinq finissants cette année.

Les finissants dans les petites écoles de la DSFM École Saint-Lazare: 4 finissants

École communautaire Aurèle-Lemoine (à Saint-Laurent): 4 finissants

École communautaire Saint-Georges: 3 finissants

École Jours de Plaine (à Laurier): 3 finissants

École communautaire Gilbert-Rosset (à Saint-Claude): 2 finissants

École La Source (à Shilo): 1 finissant

École communautaire La Voie du Nord (à Thompson): aucun finissant

Cette particularité a incité les petites écoles à tenter une nouvelle approche, à quelques semaines de la fin de l’année scolaire.

Jacques Bertrand est un des enseignants au secondaire à l'École communautaire Aurèle-Lemoine, à Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

« Il y a des défis, surtout quand on parle d'une graduation, d'une soirée dansante traditionnelle où tu loues une grande salle. Quand tu as trois élèves, c'est pas trop excitant », explique avec humour l’enseignant à l’école communautaire Aurèle-Lemoine, Jacques Bertrand. Ça s'adonne que tu as plus d'adultes que tu as de jeunes dans la salle. »

Réunir les écoles et fêter ensemble

C'est ainsi que pour la première fois cette année, les finissants des petites écoles de la DSFM ont pu célébrer la fin de leurs études, ensemble, dans le cadre d’une soirée de reconnaissance. Une idée venue des élèves.

« Je suis vraiment excitée qu'on puisse l'avoir avec les autres écoles et qu'on puisse avoir cette expérience », mentionne Simone McKay de l'école communautaire Aurèle-Lemoine.

J'ai [toujours voulu] avoir un grand bal pour ma graduation. Simone McKay, finissante de l’école communautaire Aurèle-Lemoine

« C'est une opportunité de s'amuser en français, se réjouir de leur succès et d'avoir de beaux souvenirs de leurs années dans les petites écoles au Manitoba », explique la directrice de l’école Jours de Plaine, à Laurier, Leah Delaurier Bray.

La cohorte des finissants du campus des petites écoles de la Division scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada

En plus de la soirée de reconnaissance, les 17 finissants du campus des petites écoles auront aussi droit à des cérémonies de remise des diplômes dans leurs écoles respectives. Une manière de souligner leur accomplissement en présence de leurs proches et amis.

Et, pour le directeur de l'école La Source, peut importe le nombre de finissants, tous méritent d'être célébrés.

« Que ce soit un élève ou 40 élèves, on vise le succès pour tous. On veut offrir une programmation enrichissante et valorisante afin que les élèves grandissent et apprennent en français », conclut Darcy Simard.