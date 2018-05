Un texte d'Émile Duchesne

René Roy est un habitué du repérage des baleines. Depuis 18 ans, il collabore avec la Station de recherche des Îles Mingan en prenant en photo les baleines qu'il aperçoit lors de ses sorties sur le Saint-Laurent en bateau pneumatique.

C'est le 19 mai dernier, lors de sa deuxième sortie en mer de l'année, que René Roy a aperçu le rorqual et son baleineau. Même pour un observateur expérimenté, il est rare d'observer un baleineau de rorqual bleu.

Le rorqual bleu est considéré comme une espèce menacée au Canada. Le président de la Station de recherche des Îles Mingan, Richard Sears, estime que la population de rorqual bleu qui fréquente le Saint-Laurent vit un échec reproductif.