La plus récente éruption volcanique explosive au Canada a été celle du mont Meager en Colombie-Britannique il y a 2427 années. Cette éruption est comparable à celle du Mont Saint Helens qui a eu lieu dans l’État de Washington en 1980 et qui fut la plus importante éruption jamais enregistrée aux États-Unis.

Le Mont Meager est un complexe volcanique massif recouvert d’immenses morceaux de pierres et de glaciers. Or, en 2016, des images satellites ont révélé la présence de gaz volcaniques traversant un glacier pour émaner du mont Meager.

Depuis 2016, on fait de la vigilance afin de voir s’il y a des changements chimiques. Glyn Williams-Jones, volcanologue, Université Simon Fraser

Déjà en 2010, le mont Meager a causé le plus important glissement de terrain de toute l’histoire du Canada, en déversant 53 millions de mètres cubes de boue dans ses environs.

Selon le volcanologue Glyn Williams-Jones, le réchauffement climatique risque de faire fondre des masses de glace et ainsi modifier la pression dans la couche de magma du volcan.

Cela ne veut pas dire que le mont Meager fera irruption, mais la possibilité de ce scénario est réelle.