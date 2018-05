Un autre accusé, Jean Roy, 18 ans, a subi son enquête aussi aujourd'hui, pour sa remise en liberté. Le juge décidera vendredi s'il accepte de le libérer durant les procédures.

L'un des deux mineurs impliqués a aussi comparu. Il demeure détenu et son cas est repoussé au 1er juin à New Carlisle, pour l'enquête sur remise en liberté. L'autre avait déjà été libéré, moyennant une caution de 500 $ et le respect de certaines conditions. Il doit revenir devant le juge le 5 juin.

Avec les informations de Pierre Cotton