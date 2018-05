Un texte de Jocelyn Corbeil

En plus de la construction d'un nouvel hôtel et de nouveaux restaurants, la Vallée-de-l'Or aura de nouvelles activités à offrir aux visiteurs.

« On a sur le territoire le pôle de Senneterre avec les nouvelles excursions en train qui se sont développées. On a également, sur le territoire de Val-d'Or, Val-d'Or vous raconte, et on aimerait souligner que le Festival Western de Malartic, ça sera son 20e anniversaire cette année, donc la programmation se tiendra sur six jours au lieu de cinq », indique Nancy Arpin, directrice générale de l'Office du tourisme de Val-d'Or et membre de l'office du Tourisme Vallée-de-l'Or.

Un carré de sable interactif

Le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue, situé à Malartic, présente aussi une nouveauté intéressante, soit un carré de sable interactif.

Ce concept, qui permet une visualisation 3D du relief d'un terrain, a été développé par des chercheurs d'une université en Californie.

« C'est un réel carré de sable, mais il y a une image qui est projetée sur le carré de sable et quand on déplace le sable et on change la dénivellation, on voit apparaitre les couleurs, donc c'est très visuel. On peut y voir apparaitre de l'eau éventuellement. Cette programmation-là pourrait être changée pour travailler d'autres thématiques. Je pense qu'il faut vraiment l'essayer, il va être disponible au Musée dès cet été », ajoute Nancy Arpin.