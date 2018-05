Un texte de Francis Bouchard

Lors d’une rencontre spéciale tenue à Toronto le 11 mai, ces actionnaires dissidents ont obtenu l’appui de la majorité des détenteurs d’actions pour le retrait de quatre des six directeurs de l'entreprise, incluant le président, et l’élection de trois membres au conseil d’administration.

Le groupe d’actionnaires dissidents déplorait le manque de progrès dans le développement de l’important gisement de graphite au cours des dernières années, ainsi qu’une situation financière de plus en plus fragile.

Francis Dubé, un optométriste de la région de Welland, était à la tête du groupe au cours des derniers mois. Il fait partie des trois nouveaux directeurs du conseil d’administration de Zenyatta Ventures.

Les nouveaux dirigeants disent avoir un plan pour le développement de l’entreprise et du projet.

« Il faut financer la compagnie correctement, ce qui va permettre d’avancer le projet », affirme Francis Dubé.

Celui-ci souligne qu'il faudra conclure une entente de partenariat avec la Première Nation de Constance Lake pour le développement du gisement, qui se trouve sur son territoire ancestral. Une entente avait déjà été conclue pour la phase d’exploration.

M. Dubé souligne qu’une rencontre a été tenue avec des représentants de la Première Nation la veille de la journée du vote des actionnaires.

Le sous-produit du graphite, le graphène, pourrait être utilisé dans plusieurs produits, notamment le ciment ou le plastique, pour les solidifier.

Le développement d’une mine pourrait créer des centaines d'emplois directs ou indirects dans la région.