Un texte de Jean-François Deschênes

La directrice générale, Isabelle Cayer, constate que depuis la création du centre il y a six ans, la majeure partie des activités sont développées avec des entreprises culturelles et artistiques des grands centres.

Les chercheurs et techniciens du CDRIN développent, par exemple, des concepts en lien la réalité virtuelle. La directrice explique que son centre peut aussi aider des entrepreneurs et des organismes à évoluer de façon simple dans un environnement numérique.

Dans les prochains mois, Isabele Cayer travaillera à mieux faire connaitre le CDRIN et offrir les services auxquels la région a accès. « C’est un défi en soi parce qu’on n’avait peut-être pas le bon ADN pour servir la région. C’est en faisant cette analyse-là dans les derniers mois, qu’on commence à identifier les éléments qui vont nous permettre de mieux agir en région. »

C’est une prise de conscience. C’est quelque chose qu’on veut faire depuis toujours. C'était dans la première planification stratégique du CDRIN de maximiser les retombées régionales, mais c’est un défi. Isabelle Cayer, directrice générale, CDRIN

Le CDRIN (Centre de développement et de recherche en imagerie numérique) situé à Matane Photo : Radio-Canada

Isabelle Cayer précise que les entrepreneurs ont tendance à croire que le développement numérique est hors de leur portée alors qu'ils l'utilisent dans la vie de tous les jours. « Le numérique, ce n’est pas juste de la robotique et de l’intelligence artificielle. Le numérique, c’est la paye, c’est le web, donc on est dans le marketing, dans la mise en marché d’une organisation, dans sa visibilité. Les entreprises se servent peut-être de Facebook. Et bien, Facebook, on peut automatiser une infolettre sur un site web, on peut faire plein de choses qui vont aider, à la base, l’entreprise à améliorer son chiffre d’affaires. »

Le CDRIN est associé avec le Cégep de Matane.