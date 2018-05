L'administration Plante doit confirmer dans les prochains jours l'agrandissement de trois espaces verts, incluant d'ici 48 heures le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, dans Pierrefonds-Roxboro, et celui du Bois-d'Anjou, dans l'est. La troisième confirmation suivra un peu plus tard. Des annonces qui surviennent sur fond de bisbille entre maires d'arrondissement.