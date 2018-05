Le prix réaliste se situait à 1,38 $ en Estrie, selon CAA-Québec. Dans l'ensemble du Québec, le prix moyen du litre d'essence ordinaire est de 1,44 $.

Des stations-service de Sherbrooke ont commencé à afficher un tarif de 1,459$ du litre d'essence ordinaire, mercredi, une hausse d'environ 10 cents par rapport à la veille. Photo : Radio-Canada

À Montréal, le coût du litre d'ordinaire frôlait 1,51 $ mercredi matin, ce qui a soulevé l'ire de CAA-Québec, qui dénonce les marges de profit « faramineuses » que s'octroient les détaillants de la région métropolitaine.

La popularité des voitures électriques en hausse

Le prix du litre d’essence amène certains utilisateurs de véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables à se féliciter d’avoir opté pour ce mode de locomotion. C’est le cas du propriétaire de la fromagerie Le Campagnard de Richmond, Jacques Saucier, qui conduit une hybride rechargeable depuis huit mois.

À un rythme de 400 kilomètres par jour, il dit économiser 500 $ dollars en essence par mois comparativement à ce que lui coûtait sa camionnette de livraison.

« On fait le calcul une fois par mois pour les rapports de kilométrage, d'entretien et autres. C'est 250 $ d'essence par mois comparativement aux 750 $ que ça me coûtait avec mon autre voiture », soutient M. Saucier.

Le propriétaire de JN Auto de Cleveland, Sébastien Marcotte, confirme qu’il y a actuellement un certain engouement pour ces véhicules. De 2% en 2015, ses ventes de véhicules électrique usagés constituent aujourd’hui plus de 40% de son chiffre d’affaires.

L’insuffisance de bornes de recharge sur le territoire freine actuellement, selon lui, une progression encore plus importante de ce marché. Selon la SAAQ, environ 24 500 véhicules électriques circulent actuellement sur les routes du Québec.