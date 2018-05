Un texte de Thibault Jourdan

« On n’est toujours pas en mesure d’arriver à quelque chose de concret, indique le président du Comité du monument Georges Forest, Marcien Ferland. On va avoir une autre réunion vers la mi-juin. »

La Ville de Winnipeg a donné au comité jusqu’au 31 mai pour prendre une décision, sans quoi la subvention accordée pourrait être annulée. « On aura pris une décision avant la fin du mois de mai », assure tout de même Marcien Ferland.

Mathieu Allard optimiste

Joint mercredi matin, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a semblé surpris par le fait que le comité n’ait pas pris de décision la veille au soir. Au cours de la semaine dernière, Mathieu Allard a échangé plusieurs messages avec le comité, dit-il.

« Je croyais que les choses avançaient bien. Je suis toujours optimiste basé sur mes correspondances avec Marcien Ferland », déclare Mathieu Allard.

Marcien m’a assuré qu’on aurait une réponse officielle avant le 31 mai, [soit] avant la date butoir qui avait été imposée par l’administration municipale. Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface

Pas de consultation publique dirigée par le comité

Évoquée pendant un moment, une consultation publique dirigée par le comité ne semble plus être envisagée.

« Mathieu Allard nous a dit qu’il avait reçu des commentaires qui étaient favorables au buste [de Miguel Joyal]. La Liberté a aussi fait une espèce de sondage par Facebook et les commentaires semblent être favorables, alors je pense qu’on a déjà la consultation publique », estime Marcien Ferland.

« C’est ce qu’on considère en ce moment », précise-t-il.

Le conseiller de Saint-Boniface confirme avoir transmis au comité, la semaine dernière, les commentaires reçus sur sa page Facebook.

Encore six mois de travail

Toutes les éventualités envisagées par le comité semblent être évaluées sans consultation de l’artiste qui a jusqu'ici réalisé le buste de Georges Forest. Miguel Joyal indique, en effet, ne pas avoir été en contact avec le comité depuis plusieurs semaines. La proposition de médiation, suggérée par le comité, est restée lettre morte, Miguel Joyal n’y ayant jamais répondu. « Je n’avais pas l’intention d’y aller », affirme-t-il.

Si d’ici le 31 mai, le comité décide d’aller de l’avant avec le buste réalisé par M. Joyal, une inauguration cette année paraît cependant peu probable. « On en est au stade de l’amener à la fonderie, qui est à Toronto. Là, ça peut prendre six mois, ou au mieux trois mois s’ils ne sont pas occupés », explique-t-il.

Cela repousserait l'inauguration à l'automne au plus tôt, voire plus probablement en hiver. Or, il y a quelques semaines, le président du comité excluait la possibilité d'une inauguration de la statue pendant cette saison.