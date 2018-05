Un texte d'Alain Labelle



Les scientifiques Erhan Genç et Christoph Fraenz de l’Université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, et des collègues de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque ont utilisé une technique complexe de neuro-imagerie pour observer les branchements des microstructures du cerveau.

Représentation artistique de neurones et des dendrites et axones à leurs extrémités qui leur permettent de communiquer avec un autre. Photo : iStock

Leurs travaux montrent que l’intelligence est déterminée par le nombre de dendrites.

Pour établir cette théorie, les chercheurs ont analysé le cerveau de 259 hommes et femmes en analysant la dispersion de l'orientation des neurites (axones et dendrites), qui sont le prolongement du corps cellulaire des neurones qui leur permet de communiquer entre eux.

Cette analyse, couplée avec des imageries par densité, a permis aux scientifiques de mesurer la quantité de dendrites dans la substance grise du cortex cérébral.

Les participants ont aussi passé un test de quotient intellectuel (QI).

Les chercheurs ont ensuite associé les données recueillies pour établir que plus une personne est intelligente, moins elle possède de dendrites dans son cortex cérébral.

En utilisant une base publique de données compilée par le projet Human Connectome, l'équipe a confirmé ces résultats dans un deuxième échantillon d'environ 500 personnes.

Ces travaux permettent aussi d’expliquer les résultats contradictoires obtenus à ce jour dans le cadre des recherches sur l’intelligence.

Certaines études avaient précédemment établi que les personnes intelligentes ont tendance à avoir un cerveau plus gros.