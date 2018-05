Les premiers ministres des provinces et des territoires de l'Ouest sont en sommet à Yellowknife. Parmi les sujets à l'ordre du jour, le programme d'assurance-médicaments, le cannabis, l'infrastructure ainsi que les ressources naturelles et l'immanquable tension interprovinciale sur les pipelines qui s'y rattache.

La vice-première ministre de l'Alberta, Sarah Hoffman, est sortie de la rencontre avec les autres premiers ministres, mercredi matin, pour rencontrer les journalistes.

Je leur ai assuré que l'Alberta ne signerait pas un communiqué qui n'inclue pas une forte position en faveur du pipeline Trans Mountain. Sarah Hoffman, vice-première ministre de l'Alberta

Sarah Hoffman ne croit pas que John Horgan changera sa position. C'était à prévoir, selon elle, mais il était quand même important pour l'Alberta de participer à la conférence.

« C'était important pour nous de venir ici et d'être claire avec nos priorités », dit-elle. « Nos priorités sont de s'assurer que tous les Albertains puissent travailler et mettre de l'argent sur leur table. »

Les premiers ministres du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, en plus des vices premiers ministres du Yukon et de l’Alberta, sont à Yellowknife pour la Conférence des premiers ministres de l’Ouest.

En début de semaine, la première ministre albertaine, Rachel Notley s’est désistée en expliquant vouloir rester à Edmonton pour concentrer ses efforts sur le dossier de Trans Mountain.

