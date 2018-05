Un texte de Catherine Poisson

Le vélo de montagne sera à l'honneur cet été au mont Saint-Joseph, à en croire le directeur général, Vincent Landry.

Il prévoit dévoiler le tracé de 12 kilomètres de nouveaux sentiers à la fin du mois de juin, ainsi qu'un parc d'initiation au vélo de montagne pour les enfants. De nouveaux sentiers seront également dévoilés l'été prochain, pour atteindre un total de 20 kilomètres.

Six kilomètres supplémentaires seront également accessibles sur le territoire de Maria.

« La municipalité de Maria se joint à nous pour l'offre de vélo de montagne, un peu à l'image de la Vallée-Bras-du-Nord mais à plus petite échelle. Nous aurons deux secteurs, Carleton et Maria », explique M. Landry.

Projection immersive et prêt-à-camper

Par ailleurs, l'aménagement de la paroi d'escalade se poursuit, de même que la mise à niveau des sentiers pédestres, selon M. Landry. Des visites guidées thématiques et des activités d'interprétation seront également offertes.

Pour ce qui est du divertissement, la Corporation présentera un spectacle d'animation numérique développé par l'organisme matanais Les Faiseux de berlue. La projection se tiendra dans la chapelle située au sommet de la montagne et proposera aux spectateurs un voyage dans le temps.

« Au niveau des infrastructures, on va être en construction d'un nouveau pavillon d'accueil et de services au sommet de la montagne, et de nos géodômes, notre nouvelle offre de prêt-à-camper », ajoute le directeur.

Les nouveaux sites d'hébergement de type prêt-à-camper seront construits à flanc de montagne. Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Les premiers essais de ces géodômes se tiendront cet automne afin que les installations soient prêtes pour la saison 2019.

Lancement de la campagne « Fidèle au mont Saint-Joseph »

Toutes ces nouveautés s'accompagnent d'une campagne d'adhésion visant à attirer et fidéliser une nouvelle clientèle.

« On ne vise rien de moins que 555 adhésions annuelles en 2018. C'est un référent à notre altitude de 555 mètres », souligne M. Landry.

Cette première phase de développement du mont Saint-Joseph est évaluée à 2,2 millions de dollars, et s'échelonne jusqu'au 31 décembre 2018.