L'Ordre du mérite de la Saskatchewan a été créé pour reconnaître l'excellence et les réalisations de citoyens exceptionnels de la province.

« La Saskatchewan compte des citoyens remarquables et, en regardant les réalisations et les contributions des six personnes choisies pour l'Ordre du mérite cette année, je suis vraiment très ému », a déclaré M. Molloy.

Leur travail a fait de notre province un meilleur endroit, et je les remercie pour leurs efforts considérables. W. Thomas Molloy, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan.

Les six récipiendaires : Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations

Gail Bowen, auteur

Robert Calder, professeur émérite et auteur de Saskatoon

Maurice Delage, président de Delage Farms

Thelma Pepper, artiste photographe de Saskatoon

Neil Richards, archiviste et activiste LGBT de Saskatoon

Une contribution exemplaire

Depuis 1985, l'Ordre du mérite de la Saskatchewan reconnaît les citoyens qui font preuve d'une contribution exemplaire à la province dans des domaines comme les arts, les affaires et l'industrie, l'agriculture, le leadership communautaire et le bénévolat.

En 1991, il a été reconnu par le gouvernement du Canada dans la séquence nationale des ordres.

Les personnes investies, cette année, se joindront à 229 autres citoyens qui ont déjà été investis dans l'Ordre du mérite de la Saskatchewan.