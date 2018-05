Un texte de Brigitte Dubé



Provenant du fleuve, le nuage s’est approché rapidement de la côte et le ciel s’est considérablement obscurci. Un coup de vent et une rapide averse ont suivi, accompagnés de grondements de tonnerre.

(Vidéo : David Michaud)

Le phénomène a été plus fort dans les secteurs de Saint-Léandre, où de légers dommages ont été constatés, dont des arbres cassés.

Selon le météorologue René Héroux, d’Environnement Canada, on peut parler de microrafale.

« À Saint-Léandre, on peut parler d’une microrafale, très localisée. Le nuage en question est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus rare », estime-t-il.

Selon M. Héroux, il est très difficile de connaître l'étendue des dommages. « Il s'agit d'un phénomène météo se produisant sur une échelle plutôt restreinte, explique-t-il. Dans le cas présent, on peut dire que des rafales de vents violents ont touché certains secteurs de la Gaspésie, avec des rafales entre 90 et 100 km/h. »

Le météorologue ajoute que des conditions météo (instabilité de l'air, vents forts en altitude) étaient propices à la formation de ces rafales. « Même s'il ne faisait pas chaud et humide comme en été, les rafales étaient associées avec une ligne d'averses [ou même certains orages isolés] qui a traversé la région en fin d'après-midi », indique-t-il.

Plusieurs personnes ont échangé leurs impressions sur les réseaux sociaux. Des résidents de Métis et même du lac Humqui ont rapporté avoir vu le phénomène. Le nuage a aussi été observé à Caplan.

La météorologue de Radio-Canada, Ève Christian, identifie le nuage comme étant un arcus. Un nuage semblable été observé aux Îles-de-la-Madeleine en fin de semaine, il s’agirait pour celui-là d’un volutus.