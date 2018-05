Un texte de Catherine Bouchard

Les intervenants communautaires et policiers estiment que les adolescentes en région sont plus vulnérables, notamment en raison d'un faux sentiment de sécurité. La perception que l'enrôlement dans le travail du sexe ne survient que dans la métropole persiste. Pourtant, les mesures de recrutement sont de plus en plus simples.

C'est assez facile pour un trafiquant de mettre peu d'énergie. Simplement en allant commenter x nombres de profils. Josée Mensales, coordonnatrice du programme les Survivantes au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

« Beaucoup de jeunes vont exposer leurs vulnérabilités sur les réseaux sociaux sans même s'en rendre compte. Ils vont les garder dans leur poche arrière pour le moment opportun », explique Mme Mensales responsable du service de prévention du SPVM, les Survivantes. Les proxénètes vont d'ailleurs guetter un moment de vulnérabilité sur Instagram de l'adolescente pour aller commenter une photo. Ils se posent alors en sauveur, en ami compatissant pour développer une relation de confiance avec la jeune femme. Certains discutent durant des années sur les réseaux sociaux avec ces jeunes femmes avant de les introduire tranquillement au travail du sexe, selon des travailleurs sociaux et policiers.

Les adolescentes des communautés entre Québec et Montréal seraient particulièrement à risques, notamment en raison de leur proximité des axes autoroutiers.

Des inconnus tentent d'hameçonner de jeunes femmes sur Instagram. Photo : Radio-Canada

« C'est des communautés qui sont plus vulnérables, parce qu'ils n'ont pas les moyens comme Québec ou Montréal. [...] À Québec, on offre des programmes de prévention à travers l'ensemble des écoles secondaires de la région. Ça, ça existe peu ou pas à Trois-Rivières, à Drummondville, à Louiseville et Plessisville », indique Geneviève Quinty du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ).

Son organisme intervient d'ailleurs auprès de victimes de la Mauricie et du Centre-du-Québec et fait de l'intervention dans les écoles de ces régions, si elles en font la demande.

« Étant donné que les grandes villes se sont mobilisées, bien les recruteurs et les proxénètes ont avantage à aller dans les plus petites communautés, qui sont moins à l'affut de ces phénomènes-là ou se sentent plus à l'abri, pour aller à la rencontre de jeunes filles », constate Mme Quinty.

Plus « manipulables »

« Étant originaire du Saguenay, je ne comprenais pas trop où je m'en allais. Je ne pense pas que je comprenais les risques », estime Stéphanie (nom fictif). Elle a été enrôlée à l'âge de 24 ans par un homme qu'elle croyait être son ami et qui lui a présenté plus tard, son proxénète. Après avoir perdu son emploi, elle s'est laissée convaincre de « faire quelques clients ». Rapidement, elle s'est trouvée à devoir accepter des clients de longues heures par jour.

Elle croit que les adolescentes et jeunes femmes qui comme elles proviennent de l'extérieur de Montréal sont plus vulnérables à se retrouver dans ce milieu. Elle constate que certains proxénètes ont d'ailleurs flairé la bonne affaire.

« Je pense qu'il y en a certains qui ont compris que d'aller en région, c'est bon. Les filles sont plus manipulables. Oui, ils vont en prendre des mineures, mais ils vont aussi en prendre des majeures et elles vont être aussi manipulables que la petite fille de 15 ans », raconte Stéphanie qui a constaté cette tendance dans le milieu.

Toujours plus loin à l'Ouest

Une autre tendance inquiétante : les adolescentes et jeunes femmes québécoises sont envoyées de plus en plus loin dans l'Ouest canadien, vers l'Alberta et la Colombie-Britannique notamment.

« C'est à la fois pour faire plus d'argent, parce que les filles valent plus chers sur le marché de l'Ouest canadien, car elles sont considérées exotiques. C'est aussi pour changer leurs façons de faire pour éviter de se faire pincer évidemment. C'est aussi une question d'isoler ces jeunes femmes-là qui arrivent par exemple du Saguenay ou de la Mauricie qui ne maîtrisent pas nécessairement l'anglais. Elles vont arriver dans des provinces où c'est majoritairement anglophone », indique Josée Mensales.

Selon le recensement de Statistiques Canada de 2011, seulement 21,35 % de la population des deux régions parlaient français et anglais. Ces jeunes femmes deviennent donc plus vulnérables

La police d'Edmonton affirme rencontrer une trentaine de jeunes femmes québécoises offrant des services sexuels par année. Celles rencontrées par les policiers ont selon eux toutes plus de 18 ans, mais ça ne signifie pas selon le service de police que des adolescentes ne se retrouvent pas.

« Les efforts déployés par les trafiquants sont probablement plus importants que de mettre leur annonce sur Backpages.com. Ils utilisent les médias sociaux où la localisation est plus difficile à établir pour nous », indique le sergent-chef Dale Johnson, de l'unité contre l'exploitation sexuelle et le trafic humain de la police d'Edmonton.

Ce dernier indique que la capitale albertaine demeure une destination de choix pour les trafiquants, même malgré un ralentissement de l'économie en 2015.

Pour Stéphanie, il faut davantage discuter de consentement et de relations saines aux jeunes filles pour éviter qu'elles ne tombent dans les griffes de ces trafiquants.

« Il faut leur expliquer aussi que l'amour, ça ne mène pas à quelque chose de mal. Tu ne peux pas endurer tout ça juste pour de l'amour.Faut s'aimer en premier. Faut pas aimer quelqu'un d'autre et tout endurer », conclut-elle­.