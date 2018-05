Le groupe pop rock est composé de quatre membres : Josh Ramsay, Matt Webb, Mike Ayley et Ian Casselman.

Ces derniers seront sur scène le 8 août, à Saskatoon.

Marianas Trench a à son actif plusieurs albums à succès, dont Fix Me, Masterpiece Theatre, Even After et Astoria.

Le groupe sera également en spectacle le 26 juin à Timmins, en Ontario, le 3 juillet à Calgary et le 21 juillet à Edmonton.

Le Saskatoon Exhibition aura lieu du 7 au 12 août 2018, au Prairieland Park.