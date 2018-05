Le plus haut tribunal du pays a accepté d'entendre en appel la cause du magazine Vice, qui avait publié en 2014 une série d'articles sur l'implication du Canadien Farah Shirdon au sein du groupe armé État islamique en Iraq et en Syrie.

Les trois articles s'appuyaient en grande partie sur des communications, par le biais d'un service de messagerie texte, entre le journaliste Ben Makuch et M. Shirdon, qui pourrait avoir été tué depuis, lors d'une frappe aérienne en 2015.

La Cour supérieure de l'Ontario a sommé le journaliste de remettre aux enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) les données et les documents relatifs à ses communications avec M. Shirdon.

La cour d'appel de la province a plus tard confirmé le bien-fondé de cette « ordonnance de communication ».

Dans cette affaire, Vice Media plaide que si M. Makuch respectait l'ordonnance, les journalistes auraient ensuite beaucoup de mal à convaincre leurs sources de se confier sans crainte d'être poursuivies par les autorités ou de voir leur identité étalée au grand jour.

La GRC et le ministère fédéral de la Justice avaient plaidé avec succès devant les deux instances précédentes que l'accès à ces informations était essentiel à l'enquête en cours sur M. Shirdon.

Ils ont soutenu que les journalistes n'avaient aucun droit particulier de retenir des informations cruciales et que la loi à cet égard était bien établie.