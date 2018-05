Un texte de Camille Laventure

Sylvain Chaumont est chargé de projet à l’emploi de Moût International, une entreprise qui vend l’équipement et les ingrédients nécessaires au brassage de bière à petite échelle. Il donne les réponses à toutes les questions de base que les futurs brasseurs pourraient se poser.

Est-ce que c’est compliqué?

Non. « C’est aussi simple que de suivre une recette de gâteau en boîte », compare M. Chaumont. Il assure que quiconque en a envie peut brasser de la bière.

Est-ce que ça prend de la place?

Non. Questionné sur la superficie minimum à prévoir, Sylvain Chaumont avoue qu’il n’y en a pas vraiment : « Je connais plusieurs personnes qui brassent dans leur appartement du Plateau-Mont-Royal, plus petit que petit! »

Est-ce que ça nécessite beaucoup de matériel?

Oui. Chaudière, thermomètre, siphon, densimètre, bouteilles... Par contre, vous n’avez pas à acheter chaque outil séparément. Du côté de Moût International comme de celui d’autres entreprises qui proposent de l’équipement de brassage, les éléments de base nécessaires à la production maison sont souvent vendus en ensembles.

La liste des ingrédients est assez courte pour une recette simple : levure, malt, houblon et eau. À cette liste s’ajoutent parfois certains aromates ou des céréales variées, selon le type de bière brassé.

Est-ce que c'est dispendieux?

Les dépenses sont divisées en deux catégories : les ingrédients et l’équipement. Si davantage d’argent est investi dans l’équipement, les ingrédients coûteront moins cher, et vice versa. Les ensembles de brassage maison de base coûtent entre 65 et 100 $. Vous pouvez ajouter de nombreux accessoires à ce matériel. Du côté des ingrédients, le prix dépend de la qualité et de la nature des composantes que vous choisissez.

Combien de temps peut prendre la production d’un brassin (lot)?

Selon de la méthode de brassage choisie, la journée de brasse peut être aussi courte que 30 minutes ou s’étirer jusqu’à 8 heures. Ensuite, il suffit d’embouteiller la bière et de la laisser reposer dans les bouteilles quelques jours.

Le résultat est-il assuré?

« Oui… et non », dit Sylvain Chaumont en riant. La stérilisation en profondeur de l’équipement est primordiale pour obtenir une bière au bon goût, car le produit est fragile et pourrait facilement être contaminé par des bactéries. « Ça [la bière] ne deviendra jamais empoisonné; ce sera seulement dégoûtant », explique-t-il. Il faut stériliser tout le matériel plusieurs fois pour garantir la propreté de chaque pièce, « puis une fois de plus pour être sûr! ».

Y a-t-il un style plus facile à brasser qu’un autre?

Oui. Pour les débutants, M. Chaumont recommande l’India pale ale (IPA) et la stout. Puisqu’elles comptent plus d’ingrédients que les autres types de bière et qu’elles sont riches en saveurs, elles absorbent mieux les défauts. L’expert les compare à un steak de moindre qualité, mais bien garni en épices pour en améliorer le goût. À l’inverse, les bières de type pale ale, blonde ou weizen sont plus délicates à produire en raison de leur courte liste d’ingrédients; les erreurs de brassage seront rapidement décelées lors de la dégustation.