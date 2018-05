Un texte de Camille Laventure

L’écopâturage, qu’est-ce que c’est?

C’est une façon plus durable d’entretenir les espaces verts. En effet, cette méthode permet notamment de réduire l’empreinte carbone ainsi que la nuisance sonore de l’entretien des pelouses, entre autres avantages.

Cette activité fait partie du projet « Biquette à Montréal » et représente le fruit d’une collaboration avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB), un organisme à but non lucratif qui fait découvrir et qui met au point des stratégies d’agriculture urbaine. Elle sera aussi l’occasion pour le Jardin de faire de la recherche sur le contrôle des plantes envahissantes, une opération qui peut être accomplie grâce à l’écopâturage.

Chaque jour, au Jardin botanique, les moutons seront menés vers un lieu de pâturage. Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur l’écopâturage en se rendant aux Matinées bergères, une série de « causeries ludiques et informatives » qui se tiendront les 3 et 17 juin, entre 11 h et midi.