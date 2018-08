Rappel : La date limite pour envoyer vos poèmes inédits au Prix de poésie Radio-Canada est le 31 mai à 23 h 59 HE.

LES ERREURS LES PLUS COURANTES

1. Ne pas respecter les limites de mots

Nos limites de mots sont strictes, et nous vérifions que chaque texte les respecte. Votre poème (ou votre groupe de poèmes) ne doit pas dépasser 600 mots incluant les titres. Pour plus de détails, visitez notre section FAQ.

2. Ne pas se relire

Personne n'est parfait, tout le monde fait des fautes. Les corriger : c'est à cela que servent les réviseurs! Les coquilles parasitent la lecture. Mettez toutes les chances de votre côté en éliminant les fautes d'orthographe.

3. Envoyer un texte qui a déjà été publié

Les Prix de la création Radio-Canada récompensent des textes originaux et inédits. Si une maison d'édition, une revue, etc. a déjà publié votre texte en ligne ou sur papier, vous ne pouvez pas le présenter.

4. Écrire son nom (et son adresse) sur le manuscrit

Les textes sont évalués de façon anonyme : ni les lecteurs ni les juges ne doivent savoir qui a écrit le texte qu'ils lisent. Alors, évitez d'écrire votre nom sur votre manuscrit. Ne vous inquiétez pas, votre texte ne sera pas perdu. Les textes sont jugés de façon anonyme, mais notre base de données permet de retracer les auteurs.

5. Envoyer le mauvais fichier

Tout à la joie d'avoir enfin terminé votre texte, vous vous précipitez pour l'envoyer? Pensez-y bien. Prenez une pause, respirez. Une fois le texte envoyé, il n'y a pas de substitution possible. Alors, assurez-vous d'en envoyer la bonne version.

6. Envoyer des photos, une vidéo ou des dessins avec votre texte

Inutile d'envoyer des photos de votre chat avec votre texte, nos lecteurs ne les verront pas. Seuls les textes sont évalués.

7. Choisir une police de caractères indéchiffrable

Pensez à nos lectrices et lecteurs : une police de caractère fantaisiste ou un lettrage trop petit leur rend la vie difficile. Soyez créatifs dans le style, pas dans la présentation.

8. Envoyer une nouvelle pour le Prix de poésie (ou une fiction pour le Prix du récit)

Une nouvelle, ce n'est pas la même chose qu'un récit ou une suite de poèmes. Pour connaître la définition et les périodes d'inscription de nos différents prix, visitez notre site.

9. Lire les règlements en diagonale

C'est vrai, lire chaque paragraphe peut paraître long et fastidieux. Pourtant, tout est là. Assurez-vous de bien lire notre règlement et notre FAQ avant d'envoyer un texte.

10. Attendre la dernière minute pour envoyer son texte

Pour éviter le stress de dernière minute et les sueurs froides, prévoyez assez de temps pour remplir le formulaire et envoyer votre texte. Rien ne vous oblige à attendre la dernière minute.

Bonne chance!

Véritables tremplins pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toutes et à tous, que vous ayez déjà publié (écrivains professionnels) ou pas (amateurs). Ils récompensent chaque année les meilleurs récits nouvelles et poèmes originaux et inédits soumis au concours. Le gagnant reçoit 6000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, une résidence d'écriture au Centre Banff, en Alberta, et son texte est publié sur ICI.Radio-Canada.ca. Les finalistes reçoivent chacun 1000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, et leur texte est publié sur ICI.Radio-Canada.ca.