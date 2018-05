Après une enquête qui a duré plusieurs mois, la police de Vancouver a effectué une fouille à son domicile de Delta, en banlieue de Vancouver.

Ils y ont trouvé plus d'un millier de bouteilles de spiritueux.

L'employé et deux autres personnes ont été arrêtés. La police dit qu'ils pourraient être accusés de vol de plus de 5000 $ et de possession de biens volés.