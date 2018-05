Chad Craig est directeur administratif de l’agence Five/Fourteen qui s’occupe de trouver des familles capables d’appuyer les jeunes LGBTQ.

Selon lui, ces jeunes sont quatre fois plus à risque de faire des tentatives de suicide que ceux qui sont hétérosexuels. Pour les jeunes trans, les probabilités sont encore plus élevées.

Nous savons, grâce à la recherche que le soutien des pairs peut faire diminuer ces statistiques de tentatives de suicide, [pour] les jeunes qui sont dans des familles qui ne les soutiennent pas, si on les met dans des familles qui les appuient, leur probabilité d’essayer de se suicider diminue de 90 %. Chad Craig, directeur administratif de l’organisation Five/Fourteen

Chad Craig, directeur administratif de l’organisation Five/Fourteen estime que le taux de suicide chez les jeunes LGBTQ diminue de 90% s'ils se sentent appuyer par leurs familles et amis. Photo : CBC/Stacey Janzer

Preuve à l’appui, il affirme que Five/Fourteen a travaillé avec un jeune qui est arrivé à Windsor, et qui a été pris en charge par son organisation. Ce jeune aurait affirmé à sa mère d’accueil qu’il se sentait à sa place, et qu’il ressentait finalement un sentiment d’appartenance.

La création de W.E. Trans permet maintenant à l’organisme Five/Fourteen d’oeuvrer à plus grande échelle, de Windsor à London, estime-t-il.

40 $ par jour pour s’occuper d’une personne trans

Selon Jayce Carver, la directrice générale du nouveau centre W.E. Trans, soutenir une personne qui s’identifie comme trans coûte environ 40 $ par jour. Le coût couvre le loyer et les frais accessoires.

Je ne pense pas que 40 $ soit trop pour faire sortir les gens de leur isolation et diminuer le taux de suicide. Jayce Carver, directrice générale du centre W.E. Trans

Si elle ignorait qu'un accompagnement pouvait avoir autan d'impact sur le taux de suicide chez les jeunes, Mme Carver n'est pas surprise que les gens se sentent mieux quand ils sont dans un environnement inclusif.

De l’entraide au sein des organismes de Windsor

En plus de Five/Fourteen et W.E. Trans, la communauté LGBTQ de Windsor peut compter sur plusieurs organisations, notamment le centre communautaire d'éducation et de ressources Fierté Windsor et le Festival de la fierté de Windsor-Essex. Ces organismes travaillent de concert pour unifier la communauté.

Selon David Lenz, président du Festival de la fierté de Windsor-Essex, ce travail d'équipe a un impact positif dans la communauté et permet d'offrir davantage de services aux personnes qui en ont besoin.

Il y a beaucoup d’organismes qui font des choses différentes et qui travaillent ensemble pour améliorer la communauté. David Lenz, président du Festival de fierté de Windsor-Essex

M. Lenz explique que son organisme bénéficie d’une subvention de trois ans qui va permettre une plus grande collaboration avec W.E. Trans pour s’assurer que leur programmation réponde à la demande.

Il organise plusieurs activités pour les personnes trans, leurs familles et amis, en plus de groupes de soutien.