Pour la première fois depuis plus d’un an, Seidu Mohammed, 25 ans, et Razak Iyal, 34 ans, peuvent tenir une tasse de café dans une main, et ramasser une pièce de monnaie tombée par terre.

« Nous avons prié pour ça, et Dieu a répondu à nos prières, les choses s'améliorent presque tous les jours », a déclaré M. Mohammed mardi. Quelques heures auparavant, il avait fait tomber de la monnaie dans l’autobus et n'avait pu la ramasser.

Stella Kankam, membre de la communauté ghanéenne de Winnipeg, était émerveillée de voir Seidu Mohammed ramasser des objets grâce à ses prothèses. Elle soutient les deux hommes depuis leur arrivée, et sait combien il est difficile pour M. Mohammed de remplir son assiette à table.

M. Iyal, qui a pu garder l’un de ses pouces et une portion de l’autre, a reçu ses prothèses vendredi dernier. Il était à Anderson Othopedics mardi pour voir son camarade recevoir sa paire. « Aujourd’hui [...] je peux dire, wow, le rêve s’est réalisé », s’est-il exclamé.

Nous voulons travailler, nous voulons faire partie de la société, même payer nos taxes. Razak Iyal

« Nous ne voulons pas rester assis à la maison à recevoir de l’aide du gouvernement. Ce n'est pas ce qu’on pense, ce n’est pas pour ça qu’on est là. Nous sommes ici pour contribuer au pays », a-t-il ajouté.

Les deux hommes s’étaient vus refuser le statut de réfugié lors de séjours dans des centres de détention américains. Avant d'entrer au Canada, Seidu Mohammed a déclaré craindre pour sa vie après que sa bisexualité avait été révélée. De son côté, Razak Iyal était menacé de mort par ses frères et sœurs en raison d’une dispute liée à l’héritage de leur père.

Les deux demandeurs d’asile ont été admis comme réfugiés au Canada. Après leur arrivée en décembre 2016, plus de 1000 demandeurs d’asile ont traversé la frontière américano-manitobaine en 2017, et 25 000 ont traversé la frontière américaine pour entrer au Québec.

La veille de Noël, les réfugiés ghanéens Seidu Mohammed et Razak Iyal ont presque gelés à mort lorsqu’ils ont traversé la frontière entre les États-Unis et le Manitoba. Photo : CBC/Brett Purdy

Les deux hommes se disent très reconnaissants pour leurs nouvelles prothèses. Leur coût (environ 10 000 $ la main) est couvert par la province.

Le prothésiste de Anderson Orthopedics, Peter ten Krooden, dit avoir déjà équipé deux autres victimes de sévères engelures de « M-Fingers », ces mains prosthétiques qui permettent aux doigts de bouger grâce aux mouvements du poignet.

« Malheureusement, dit-il, on ne pourra jamais lui rendre ce qu’il a perdu, mais au moins cela lui rend une certaine qualité de vie, et c’est enthousiasmant de le voir en aussi bonne forme. »

Avec des informations de Austin Grabish