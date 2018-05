La Ville sera propriétaire des lieux, mais les services seront offerts par une firme privée qui sera sélectionnée prochainement lors d'un appel d'offres.

C'est très avancé. C'est quelque chose de super. On va avoir la Cadillac pour le traitement des petits animaux dans l'Est, et même partout. Rodrigue Joncas, maire suppléant de Rimouski

Entre-temps et pour assurer une continuité des services, le conseil municipal a décidé de louer les locaux de l'actuel Service aux petits animaux de Rimouski, le SPAR, situé sur la rue de Lausanne.

Au terme de la réunion du conseil, le maire suppléant, Rodrigue Joncas, a dit avoir bon espoir de transférer rapidement les activités du Service dans les nouvelles installations.

« On a maintenu le même service téléphonique pour les prochains mois. Oui, on a loué trois mois, mais on s'attend, peut-être, de s'en aller avant cela », affirme-t-il.

Rodrigue Joncas, en remplacement du maire Marc Parent, et le conseiller de Sainte-Odile Grégory Thorez Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

Rodrigue Joncas a expliqué que ce dossier n'a rien à voir avec les discussions entourant l'adoption d'un nouveau règlement municipal concernant les animaux domestiques.

D’après les informations de Denis Leduc