Un texte de Laurence Royer

Son idée, partagée sur Facebook, lui a valu de nombreux commentaires positifs. Aussi, plus de 40 personnes se sont présentées à une rencontre citoyenne qui avait pour but de définir l’identité du futur festival et de créer un comité provisoire pour la création de l’événement.

C’est parti, on a déjà des gens qui travaillent à la création officielle de l’OSBL pour le festival. Denis Tremblay, citoyen de Havre-Saint-Pierre

Denis Tremblay veut un festival de chanson à Havre-Saint-Pierre dès l'été 2019. Il croit que la municipalité a besoin d'un projet mobilisateur pour surmonter les difficultés économiques.

Il est grand temps que des projets mobilisateurs émergent de la population pour qu’on puisse créer une effervescence dans le village et relancer l’économie. Denis Tremblay, citoyen de Havre-Saint-Pierre

Comme le projet est encore à l’état embryonnaire, M. Tremblay ne peut décrire l’idée qu’il se fait du festival. Il dit toutefois vouloir s’inspirer des rassemblements musicaux de Granby et de Petite-Vallée.

Selon lui, le dynamisme de la population et le potentiel touristique de Havre-Saint-Pierre sont des atouts pour la réalisation du projet.

On a une population qui est dynamique, on a des paysages et des sites touristiques comme nulle part ailleurs.

L'Archipel-de-Mingan attire de nombreux touristes à Havre-Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Denis Tremblay croit que la municipalité possède les infrastructures nécessaires pour accueillir un festival de musique. Il estime aussi que la participation d’artistes locaux, connus partout dans la province, pourrait attirer un grand nombre de festivaliers.