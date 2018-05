Le règlement qui pourrait être adopté prévoit autoriser la garde de deux à cinq poules et qu'il sera interdit de garder un coq.

La Ville encadrera également l'implantation et la conception du poulailler et de l'enclos, les équipements, l'entretien, la vente et le bien-être des poules et l'enregistrement obligatoire sur le registre municipal.

La consultation publique aura lieu à l'hôtel de ville à 19 h.

Si tout se déroule tel que prévu, le règlement devrait être adopté le 18 juin.