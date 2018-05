Pascal Bérubé est persuadé que son parti gagnera les élections du 1er octobre prochain.

Aux dernières élections, le député a remporté des victoires convaincantes. En 2014, il a renouvelé son poste de député avec une majorité de plus de 11 000 voix sur son plus proche rival. En 2012, sa majorité s’élevait à 13 000 votes.

S’il est réélu, il s'engage à travailler entre autres pour l’ajout de places dans les CPE de la région. « J'avais annoncé, moi, des centaines de places en décembre 2013 pour la région Sainte-Luce, Mont-Joli, Amqui et Matane et elles ont été gelées depuis l'élection de 2014 du Parti libéral. Alors ça, c'est un engagement qu'on avait pris. Il y en a combien d'autres où l'on sent que les dossiers n'avancent pas? »

Pascal Bérubé a eu l'appui des membres du PQ de la région. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Pascal Bérubé est député de Matane-Matapédia depuis 2012, et depuis 2007 dans l'ancienne circonscription de Matane.

Il a été ministre délégué au Tourisme du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014.

D’après les informations de Catherine Poisson