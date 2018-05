Le conseil municipal a reçu, mardi, un plan de 400 000 $ présentant des moyens d’accommoder les spectateurs.

Le complexe accueillera les matches de hockey des Wildcats et des spectacles. On estime que les principaux événements attireront près de 10 000 spectateurs.

Le plan préparé par les services municipaux indique qu’environ 3000 espaces de stationnement se trouvent dans un rayon de 15 minutes de marche du complexe:

Espaces dans les stationnements municipaux : 545

Espaces dans les rues avec parcmètres : 638

Espaces gratuits dans les rues : 1035

Espaces réservés aux personnes à mobilité réduite près du complexe : 24

Espaces privés réservés aux abonnés des Wildcats : 300

Espaces privés réservés aux suites de l’entreprise SMG : 40

Espaces privés accessibles au public : 400

Lorsqu’une version préliminaire du plan a été présentée au conseil municipal, en juin 2017, on estimait que 4000 espaces de stationnements seraient disponibles.

L’écart vient du fait qu’on espère négocier avec des propriétaires de terrains de stationnement privés, précise Isabelle LeBlanc, directrice des communications de la Ville de Moncton.

Les autorités municipales espèrent que les citoyens utilisent moins leur voiture pour se rendre au complexe, explique Isabelle LeBlanc. Ces dernières années, dit-elle, les gens pouvaient conduire au Colisée et garer leur véhicule sur place.

Mais aujourd’hui, ajoute-t-elle, si les gens veulent que leur ville soit branchée et qu’elle attire les jeunes, il faut être plus actifs, il faut être capable de marcher au centre-ville, il faut changer progressivement les habitudes.

Moncton lancera officiellement le site Internet Ma meilleure option, le 20juin, qui explique aux gens les moyens pour se rendre au complexe.

Préoccupation pour le voisinage

Le conseiller Paul Pellerin a indiqué, lors de la réunion du conseil municipal, que des résidents risquent de ressentir de la frustration en voyant tous les stationnements dans leur rue occupés par les voitures des spectateurs.

Puisque l’on compte présenter une centaine d’événements par année dans le complexe, il y en aura un tous les trois jours en moyenne, a-t-il souligné.

Le nouveau complexe pourra accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Photo : Ville de Moncton

Greg Turner, un autre conseiller, croit pour sa part que les gens vont s’habituer à cela.

Les services municipaux ne s’inquiètent pas non plus, selon Isabelle LeBlanc. Les événements en question ne seront pas tous présentés à guichets fermés, dit-elle, et les gens qui vivent au centre-ville s’attendent à un peu plus de circulation automobile dans leur voisinage que ceux qui habitent en périphérie.

D’après un reportage de Gabrielle Fahmy, de CBC