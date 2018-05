Mais chez le retaurant Donna Mac à Calgary par exemple, les boissons sont déjà proposées sans paille. Si toutefois les gens insistent pour en avoir une, elle sera soit en papier, soit en métal.

Dans ce restaurant, cette démarche environnementale a tout de naturel. Cependant, pour d'autres commerces, utiliser les pailles en plastique est une habitude plus difficile à briser.

D'où l'initiative, lancée la semaine dernière, par Waste free Edmonton et Plastic-Free Calgary, deux organismes environnementaux.

Leur objectif est d'éliminer les pailles en plastique pendant une journée, le 14 juillet prochain.

« On a vraiment développé notre modèle de campagne sur le modèle de Toronto qui était une campagne super fructueuse. [Elle] a vu plus 150 bars et restaurants se joindre à la campagne pour justement dire "non" aux pailles en plastique, pour au moins une journée », dit Isabelle Couture, cofondatrice de l'organisme Plastic-Free Calgary.

Le conseiller municipal à Edmonton, Ben Henderson, soutient l'initiative et souhaiterait, lui aussi, voir un changement dans la province, et même au niveau fédéral.

« Nous pouvons rappeler aux gens combien le problème est important, dit-il, car si une paille, seule, semble innocente, ajoutée à des milliers, les conséquences sont énormes ».

« [Le défi] ne devrait pas être seulement qu'une journée. Ça devrait être un virage que les restaurants de Calgary, d'Edmonton et de l'Alberta prennent », considère Amy Turner, la propriétaire du restaurant Donna Mac.

Par contre, la dame rappelle que certaines personnes en situation de handicap ne peuvent boire qu'à l'aide d'une paille et, dans ces cas-là, les restaurants doivent penser à une alternative écologique pour les remplacer.

Les pailles en plastique ne sont ni recyclables ni compostables. Elles terminent souvent leur vie dans les océans et dans ce que les gens consomment, selon les associations environnementales. Ces dernières rappellent que 57 millions de pailles sont utilisées et jetées, chaque jour, au Canada.

Selon des informations de Nelly Albérola