« Nous voulons garder notre piscine » est le message ressorti de cette assemblée qui a duré près d’une heure et demie au centre communautaire de Norwood.

La semaine dernière, les résidents du quartier apprenaient que l’installation allait devoir fermer soit cet été ou d’ici 2019. Selon la Ville, la piscine extérieure fait face à une augmentation du niveau d'eau de la nappe phréatique qui se trouve maintenant plus élevé que son fond.

Le conseiller Mathieu Allard dit qu'il souhaitait d'abord tenir les habitants au courant de la situation. « Je ne voulais pas qu’un beau matin tout le monde se réveille et voie un signe “fermé” sur la porte de la piscine. »

Il estime que l’option de garder la piscine serait difficile et coûterait des millions de dollars. Il attend un rapport de la ville qui devrait chiffrer certains coûts, y compris pour des solutions de rechange : une aire de jets d’eau, un parc de jeux pour les enfants ou un terrain de volleyball de plage.

Le conseiller municipal Mathieu Allard a répondu aux questions de dizaines de citoyens rassemblés au centre communautaire de Norwood mardi soir, pour parler de la piscine extérieure du quartier. Photo : Radio-Canada/Camille Gris Roy

Consensus citoyen

« J’ai des enfants de 9, 11, et 14 ans et je pense que c’est super important qu’on garde la piscine ouverte, commente Stéphanie Légaré après la rencontre. Des fois nos jeunes s’ennuient pendant l’été, ça les garde occupés, en sécurité, ça les garde actifs et ça garde la communauté vivante. C’est bon pour des tous petits, jusqu’aux plus âgés. »

« J’aime l’idée de penser en dehors de la boîte, ajoute-t-elle. Il y a des gens ici qui avaient des idées à proposer, j’aimerais que quelqu’un les prenne en note et que ça aille aux oreilles de notre maire. »

Monique LaCoste, résidente du quartier depuis 50 ans, a également à coeur le sort de la piscine, si bien que le groupe rassemblé mardi soir s’est entendu pour la nommer porte-parole du comité citoyen qui se penchera sur cet enjeu. Elle estime qu’il faut au moins tout essayer avant de penser à d’autres options.

La piscine de Norwood n'a pas encore rouvert pour la saison et le conseiller municipal ne sait pas encore si ce sera le cas cette année. Dans tous les cas, elle devra fermer d'ici 2019, dit-il. Photo : Radio-Canada/Camille Gris Roy

Quand ce sont les citoyens qui s’engagent, qui démontrent que l’option c’est de sauver la piscine - et trouvons un moyen de garder et de financer la piscine - je pense que le ton de la conversation change. Monique LaCoste, résidente du quartier Norwood

« Quand c’est une discussion entre conseillers municipaux et administrateurs de la ville, poursuit-elle, il y a des processus des étapes à suivre et ensuite c’est fini. Avant qu’on en arrive à cette conversation, faisons notre possible »

« Il y a des ressources extraordinaires dans ce voisinage, il y a des professionnels qui travaillent dans beaucoup de métiers, dont des ingénieurs, des planificateurs urbains, des gens qui font du prélèvement de fonds, des gens en marketing, des têtes qui, je pense, peuvent entourer Mathieu Allard : qu’on travaille ensemble et qu’on dise qu'on veut être une ville qui innove. »

Elle estime qu’au-delà de la piscine, c’est aussi l’occasion de s'interroger sur une vision pour le quartier Norwood.

« On a un nouveau comité formé, alors j’encourage les gens à participer. C’est la première de plusieurs conversations qu’on aura comme communauté », conclut pour sa part le conseiller Allard.