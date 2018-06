Frédéric Blouin préfère l'auto au vélo

Frédéric Blouin, un Québécois au répertoire vaste, qui a débuté il y a des années avec un groupe-hommage rock alternatif et qui, maintenant, chante, entre autres, Jacques Brel. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

La musique que j'interprète est hautement émotionnelle et vient du coeur. Ce que je recherche dans l'écriture, c'est de convertir en émotions les images et couleurs que la vie me transmet dans l'esprit. Je ne suis en fait qu'un messager d'un monde bien réel, mais souvent caché, et empreint de mystère. Frédéric Blouin

Lise Monique est plutôt Gainsbourg que Brel

Acadienne d'origine, Lise Monique se produit depuis des années en Colombie-Britannique, entre autres, avec la formation Wintermitts, qu'elle a créée en 2005. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Ma musique est influencée par plusieurs genres, mais je trouve que le son final est indie rock ou pop orchestrale. Il y a des moments où c’est un peu plus la chanson et je m’imagine comme Edith Piaf sur scène (...) Comme artiste à Vancouver, ce qui me différencie, c’est que je chante dans les deux langues. J’ai aussi un son unique influencé par un milieu anglophone. Comme artiste, j’ai une voix moins traditionnelle. Donc, ça apporte un élément à découvrir. Lise Monique

Trésor Otshudi pleure quand il rit

Trésor Otshudi est chanteur professionnel, danseur, musicien, auteur, compositeur et entrepreneur. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Ma musique s’appelle R&B Ndombolo. C’est un savant mélange de rythmes congolais, de chansons françaises, de passion du rhythm and blues et de ferveur du gospel. C'est aussi une danse et un concept unique, qui m'a permis de remporter une émission de télévision en France en 2011, consacrée aux nouveaux talents. Trésor Otshudi

Stranger Brew, c'est la clé de sol plutôt que la clé de do

Le trio vancouvérois Stranger Brew est composé du bassiste Jory Ferstrom, de la chanteuse Ghislaine Doté et du guitariste Jonathan Eltis. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Lorsque j'étais en Louisiane et que je jouais des chansons françaises pour une foule anglaise, j'ai appris à reconnaître que, si c'est bien fait, peu importe la langue, le monde embarque et danse. Notre musique, c'est un mélange de tout ce que j'ai écouté lorsque j'étais jeune. C'est funk, blues, jazz, africain, européen. Jonathan Eltis, guitariste, Stranger Brew

J'ai du mal à mettre des étiquettes sur ce que l'on fait. Mes influences sont la musique classique, la musique africaine, la musique de Salif Keïta, la musique de Kate Bush, une artiste que j'aime beaucoup dans la recherche des sonorités. Donc, pour moi, c'est tout ça, notre musique. Ghislaine Doté, chanteuse, Stranger Brew