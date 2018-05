« La meilleure façon de sécuriser des lieux, c’est de se les réapproprier », souligne Claude Barabé, initiateur du mouvement.

Il demande aux citoyens et aux commerçants d’occuper le centre-ville de Québec.

Les citoyens qui veulent prendre part à l’initiative peuvent afficher des pancartes ou encore des ballons orange pour démontrer leur appui.

Il invite les commerçants à faire des ventes trottoir ou encore d’installer des terrasses.

« Ce que je demande aux citoyens, aux commerçants, aux hôtels, de mettre des ballounes oranges, de montrer, de dire à ceux qui vont venir manifester que oui, on a des droits, on peut manifester, mais dans un cadre légal, dans un cadre sécuritaire », ajoute-t-il.

Pourquoi avoir choisi la couleur orange?

« C'est une couleur tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe une dose de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, car il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit », peut-on lire dans le communiqué diffusé mardi.