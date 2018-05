Le procès au civil intenté par Yvon Carignan contre la Maison Carignan, un centre de thérapie pour les gens aux prises avec des dépendances qu'il a fondé et dirigé pendant une vingtaine d'années, s'est ouvert mardi au palais de justice de Trois-Rivières. Au coeur de cette affaire : l'éthique et la gouvernance de l'organisme à but non lucratif.