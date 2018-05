Le Parents Television Council, un groupe de défense conservateur, décrit la deuxième saison de la série comme « une bombe à retardement pour les adolescents et les enfants ». L’organisme souhaite que les deux saisons soient retirées compte tenu des sujets abordés, notamment les agressions sexuelles et la planification d’une fusillade dans une école.

Le groupe de défense, qui compte 1 400 000 membres, a pour mission de diminuer la présence de sexe, de violence et de langage obscène dans les médias. Il s’est entre autres opposé dans les dernières années aux téléséries Glee, Scream Queens et The Real O’Neals.

Une série qui ne fait pas l'unanimité

Développée à partir du roman éponyme pour jeunes adultes de Jay Asher, la première saison de 13 Reasons Why est l’histoire du suicide d’une adolescente qui laisse 13 cassettes audio pour expliquer son geste et dénoncer ceux qui en sont à ses yeux responsables.

La deuxième saison de 13 Reasons Why se déroule deux semaines après la fin de la première saison, alors que les parents, les amis et les collègues de classe d’Hannah font face à sa mort. La nouvelle saison comporte également une trame narrative à propos d’une fusillade planifiée par un adolescent lors d’une soirée dansante à l’école secondaire. Chaque épisode est précédé d’une préface où des acteurs de la série avertissent les téléspectateurs sur les sujets délicats abordés.

La série percutante a été acclamée par la critique et par de nombreux jeunes fans pour sa représentation de l’intimidation, de l’agression sexuelle et du suicide chez les adolescents. Elle a également été encensée par des parents et des éducateurs pour avoir nourri plusieurs conversations importantes sur ces enjeux.

13 Reasons Why s’est toutefois attiré les critiques d’experts en santé mentale et d’éducateurs pour son contenu graphique, qui pourrait selon eux entraîner des gestes irréparables de la part d’adolescents vulnérables.

Vendredi dernier, Netflix avait annulé la première de la saison 2 de 13 Reasons à la suite de la fusillade dans une école secondaire du Texas.