Cependant, le directeur général de l’organisme, Bertin Riverin, assure qu’il n’a aucun partenariat avec La Meute.

« On ne veut pas être associé avec aucun groupe politique. D'abord, ça ne fait pas partie de notre mission et on ne pense pas que ce soit souhaitable pour notre clientèle et notre organisme. Alors, si les gens veulent venir faire du bénévolat chez nous individuellement, ils sont les bienvenus », précise-t-il.

Le collectif anarchiste Emma Goldman dénonce cette tentative de La Meute d'instrumentaliser la Soupe populaire de Chicoutimi pour renflouer son capital de sympathie. Des militants ont infiltré les pages Facebook de La Meute pour avoir le groupe à l’œil.

Ça fait très longtemps qu'ils existent, ce n’est que récemment qu'ils ont décidé tout d'un coup de se trouver une mission d'aide aux plus démunis qui n'est qu'une simple mascarade. Nous dénonçons toute tentative de vouloir se faire du capital de sympathie sur le dos des plus démunis. un membre du collectif qui préfère garder l'anonymat

Le porte-parole national de La Meute, Sylvain Brouillette, affirme que les militants anarchistes sont de mauvaise foi et que les membres de son groupe sont remplis de bonnes intentions.

« Ils sont concernés par les gens qui sont dans le besoin pis ça fait partie du manifeste qu'on a sorti au mois d'avril où on reproche au gouvernement de ne pas s'occuper des gens qui ont des besoins particuliers », indique-t-il.

Il ajoute que La Meute n'a jamais cherché à faire de la publicité avec cet événement qui devait se dérouler en privé.

D’après le reportage de Priscilla Plamondon Lalancett