Un élève de 6e année a apporté des biscuits à l'école le 14 mai dernier selon la Police de la région de Durham. Après avoir mangé les biscuits, quatre élèves - âgés de 11 et 12 ans - ont déclaré se sentir « étourdis et euphoriques », a déclaré la police mardi.

Les enquêteurs affirment qu'un parent avait fait les biscuits pour son conjoint, qui a un permis de marijuana médicale, et que les biscuits s’étaient retrouvés dans le sac à dos de l'étudiant par erreur.

Dans un incident « complètement séparé » impliquant d'autres enfants la semaine précédente, des jujubes qui comprennent du THC ont été consommés dans la même école élémentaire, a indiqué la police.

Quatre enfants de la 7e et de la 8e année - âgés de 12 et 13 ans - ont déclaré se sentir étourdis et euphoriques après avoir mangé un jujube que l'un des élèves avait apporté.

Les enquêteurs affirment ignorer comment l'élève a obtenu les jujubes puisqu’ils n’ont pas été faits à la maison.

La police a déclaré qu'ils enquêtaient sur les incidents, et ont également pris le temps de souligner « les dangers et les risques de consommer des produits psychoactifs à un âge si précoce ».

Le conseil scolaire du district de Durham affirme qu’il s’agit d’incidents « isolés ». Il rappelle aussi que « la consommation de drogue par les élèves est une affaire sérieuse ».