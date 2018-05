L'homme a quitté sa résidence du Portage-des-Roches-Sud à Laterrière après une dispute familiale.

Sa conjointe, Véronique Mercier, a demandé l’aide de la population. Cette dernière pense que Cédric Gouillard se trouve au-delà des zones de recherche de la police.

« J’ai été contactée par Michaël Desbiens d’Urgence recherche Québec. Il est en train de mettre en place tout un groupe de bénévoles pour partir sur le sentier pédestre qui relie Laterrière à Hébertville. On fait appel à des bénévoles qui doivent être en forme parce que c’est un sentier qui est accidenté et montagneux », explique-t-elle.

L'homme de 48 ans est porté disparu. Photo : Sécurité publique de Saguenay

Cédric Gouillard est un employé civil à la base militaire de Bagotville. Véronique Mercier se désole que les collègues de son conjoint n’aient pas participé aux recherches.

« J’étais en colère qu’il n’y ait pas une poigné de gars sur les 2500 qui sont sur la base militaire qui disent : “Bien écoutez, vous savez le gars qu’on croise tous les jours qui vient remplir les avions, il y a un problème, on pourrait peut-être aller donner un coup de main, peut-être que sa famille a besoin d’aide”, mais non, on ne l’a pas eue », ajoute Véronique Mercier.

La base militaire a finalement contacté la famille. Des équipes souhaitaient apporter leur aide, mais c’était impossible.

Véronique Mercier donne rendez-vous aux bénévoles mardi à 7 h 30 au barrage du Portage-des-Roches de Laterrière.

La famille garder espoir.